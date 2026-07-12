Depoda çıkan yangın yanındaki iş yerlerine sıçradı

Antalya'da depoda çıkan yangın, hemen bitişiğindeki iş yerlerine sıçradı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın hızla büyüyerek yandaki iş yerlerine de sıçradı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına dumanları görerek gelen Kepez Belediyesine ait arazöz vatandaşların yardımıyla müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kısa sürede adrese geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangının daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Serkan Özdemir, "Dumanı gördük geldik. Bayağı bir büyüktü, neden çıktı bilmiyoruz. Her yer duman altı oldu" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bir baktık burada alev almaya başladı. İçeride malzemeler vardı, onları boşalttık, odaya soktuk. Baktık alev iyice yaklaşıyor, motorları falan çektik. 10 tane falan araba vardı, hepsini çektik" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yaparken, yangında bir işyeri tamamen yandı, 3 iş yerinde ise büyük hasar meydana geldi. - ANTALYA