Antalya\'da Dolandırıcı Polis Taklidi Yaparken Yakalandı

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Antalya'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheli, polisin operasyonuyla suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran T.E. adlı şüpheli yakalandı. Şüpheli, ilk olarak Z.Ş. isimli mağduru baskı altına alarak 250 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ve bir miktar parasını ele geçirdi. Aynı yöntemle E.D. isimli başka bir mağdurdan da ziynet eşyası ve para almaya çalıştığı sırada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonda, şüpheli şahsın dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ve sim kartına el konuldu. Adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA