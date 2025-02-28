Antalya\'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Antalya'da kendisini SAT komandosu olarak tanıtarak bir kişiyi 45 bin 500 TL dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada askeri kıyafetler, rozetler ve sahte polis amblemleri ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kendisini SAT komandosu olarak tanıtarak istihbarat bağlantıları olduğunu öne süren ve devlet büyüklerine koruma görevlisi olarak işe alma vaadiyle M.A.Z. isimli vatandaşı 45 bin 500 TL dolandırdığı tespit edilen K.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bir adet kuru sıkı tabanca, dört adet komando askeri kamuflaj elbisesi, iki adet asker rozeti, bir adet polis rozeti, polis ve asker amblemleri ile şüpheliye ait cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para veya altın talep etmeyeceğini vurgulayarak, bu tür taleplerle karşılaşanların durumu derhal emniyet birimlerine bildirmesi gerektiğini hatırlattı. - ANTALYA