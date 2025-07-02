Antalya\'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Antalya'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının adını kullanarak teşvik kredisi alma, devletten turizm desteği alma ve milli emlak üzerinden yer tahsisi yapma vaatleriyle 2 vatandaşı 2 milyon lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üzerinden teşvik kredisi alma, devletten turizm desteği alma ve milli emlak üzerinden yer tahsisi yapma vaatleriyle 2 vatandaştan toplam 2 milyon TL alarak dolandırıcılık yapan M.Ö. ve Ö.Ö.E. isimli şüphelileri yakaladı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA