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Antalya'da drift yapan iki araca 77 bin 443 TL para cezası

Drift anı kamrealara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da Jandarma ekipleri Kurşunlu Şelalesi önünde drift yapan iki sürücüye 77 bin 443 TL para cezası uyguladı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurşunlu Şelalesi önündeki caddede iki aracın el frenini çekerek kendi etrafında dönerek drift yaptığını tespit etti. Sürücülere, bu tehlikeli manevralar nedeniyle toplam 77 bin 443 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin drift anları, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.