Antalya\'da Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza

Antalya'da drift atarak trafik güvenliğine tehlikeye düşüren 2 Tofaş sürücüsüne toplam 99 bin 282 TL cezai işlem uygulanırken, sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Finike ve Kepez ilçelerinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 Tofaş sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Finike ilçesi Sahilken Mahallesinde bulunan toptancılar sitesinde drift atan ve o anların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan araç sürücüsü Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D, 91, 34/B ve 47/1-D maddesini ihlal etmekten toplam 52 bin 890 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kepez ilçesinde ise Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Odabaşı Mahallesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen ve görüntüleri cep telefonu ile kaydedilen Tofaş marka otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlal etmekten 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. İki sürüye Jandarma ekiplerince toplam 99 bin 282 TL ceza kesildi. - ANTALYA