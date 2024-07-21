Antalya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dron destekli emniyet kemeri ve yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan sürücülere dron görüntüleri izletilerek cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan bir sürücü ise anjiyo ameliyatı olduğunu ve kemeri takamadığını iddia etti.

21.07.2024 10:51
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Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli emniyet kemeri ve yaya geçidi uygulaması yapıldı. Kural ihlali yapmadığını iddia eden bir sürücüye dron görüntüsü izletildi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için durdurulan bir sürücü ise "Anjiyo oldum, 100 metre ilerde durdursunlar yine takamam" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafiğin yoğun olduğu caddelerde trafik ihlallerine karşı dron destekli denetim uygulaması gerçekleştirdi. Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde trafik ekiplerinin havadaki gözü dron desteği ile yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere 690 TL, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ise 3 bin 135 TL cezai işlem uygulandı.

İkna olmayan sürücüye dron görüntüsü izletildi

Denetimler sırasında yaya geçinde durmadığı tespit edilen bir araç sürücüsü trafik ekiplerine itiraz etti. Yaya geçinde taksi sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını ve yayanın birden yola çıktığını iddia eden araç sürücüsüne dron ile çekilen görüntüler izlettirildi. Görüntüleri izleyen kadın sürücüye trafik ekipleri görüntüler üzerinden bilgilendirme yaparak 3 bin 135 TL cezai işlem uyguladı. Denetim sırasında kaldırımdan ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

'Yine ceza yazsalar dahi takmayacağım'

Seyir halinde iken emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek durdurulan bir başka araç sürücüsü ise anjiyo ameliyatı olduğunu ve kemer takamadığını söyledi. Trafik ekiplerine emniyet kemerinin baskı yaparak ağrı yaptığı için takmadığını belirten Kemal Uysal, "Emniyet kemeri takmadım. Bay pas ameliyatı olduğum için emniyet kemeri üzerimde baskı yapıyor ve bu ağrı yapıyor. Onun için kemeri takmıyorum. Şimdi yine takmayacağım, 100 metre ileride durdursalar ve tekrar ceza yazsalar dahi takmayacağım." dedi. Sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 690 TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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