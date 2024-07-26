Antalya'da Duraliler Mahallesi'nde Meydana Gelen Hortum Felaketine Kepez Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika
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Antalya'da Duraliler Mahallesi'nde Meydana Gelen Hortum Felaketine Kepez Belediyesi Müdahale Etti

Antalya\'da Duraliler Mahallesi\'nde Meydana Gelen Hortum Felaketine Kepez Belediyesi Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün meydana gelen hortum felaketinde oluşan hasarlara müdahale eden Kepez Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Duraliler Mahallesi'nde yaşanan afette cami minaresi yıkıldı ve evlerin çatıları hasar gördü. Belediye ekipleri, hasarları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

26.07.2024 15:28  Güncelleme: 15:33
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Antalya'da Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi'nde dün meydana gelen hortum felaketinde oluşan olumsuzluklara müdahale etti. Dün akşamdan itibaren sahada olan belediye ekipleri, afetin neden olduğu hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına sonrası meydana gelen hortum felaketinde maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı ve yaralananın olmadığı afette Duraliler Camii'nin minaresi yıkıldı. Yıkılan minare, traktör ile boş bir binada maddi hasara neden oldu. Hortumun köklerinden söktüğü ağaçların devrilmesi sonucu ise bazı evlerin çatıları hasar gördü. Afetten bölgedeki seralar ile elektrik iletim hatları da etkilendi.

Kepez Belediyesi müdahale etti

Afetin neden olduğu olumsuzları gidermek için Kepez Belediyesi ekipleri, felaketin yaşandığı sahaya gitti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hortum felaketinin yaralarının sarılması için Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye görevlendirdi. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırırken, minarenin yıkıldığı bölgede ve ağaçların zarar verdiği konutlarda oluşan maddi hasarları gidermeye yönelik çalışmalar yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise, evlerin çatısına devrilen ağaçları keserek kaldırmaya başladı.

Kocagöz, "Vatandaşımızın her zaman yanındayız"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, afetten etkilenen Duraliler Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Afetin yaralarının sarılması için belediye birimlerini seferber ettiklerini belirten Başkan Kocagöz, "Allah beterinden korusun. Afeti yaşayan vatandaşlarımızın acılarını, üzüntülerini paylaşıyorum. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçtik. Ekiplerimiz, afetin hasarını ortadan kaldırmak, vatandaşımızın acısını azaltmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor. Diğer kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak, afetin yaralarını birlikte saracağız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Duraliler Mahallesi'nde Meydana Gelen Hortum Felaketine Kepez Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Duraliler Mahallesi'nde Meydana Gelen Hortum Felaketine Kepez Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika
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