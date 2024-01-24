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Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin 600 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin 600 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kurallarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücüye kask takmamak, abart egzoz, kalkık plaka ve ön far ihlali gibi farklı ihlallerden dolayı toplamda 37 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Antalya\'da Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin 600 TL Cezai İşlem Uygulandı
24.01.2024 - 12:24,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kurallarına uymayan ehliyetsiz sürücüye farklı ihlallerden dolayı toplamda 37 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekipleri yaptıkları denetimde, abart egzozla seyir halinde bulunan ve kasksız görünen Mert Y. idaresindeki 07 BNC 014 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Mert Y.'ye kask takmamak, abart egzoz, kalkık plaka ve ön far ihlali gibi farklı ihlallerden dolayı toplamda 37 bin 600 TL cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri, trafik güvenliğini ve akışını düzene koymak için denetimlere devam edeceklerini belirterek sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

Öte yandan, trafik ekiplerince 37 bin 600 TL ceza yazılan motosiklet, bağlanıp çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Gazipaşa, Antalya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin 600 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin 600 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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