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Antalya'da Engelli Park Yeri İhlali Yapan 1.241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Engelli Park Yeri İhlali Yapan 1.241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da ocak ayının ilk 15 gününde, engelli park yeri uygulamasını ihlal eden bin 241 sürücüye ceza yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin araçları için ayrılmış park yerlerine herhangi bir engeli olmayan kişilerce yapılan araç parkının önüne geçilebilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-o Maddesi gereğince bin 241 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya\'da Engelli Park Yeri İhlali Yapan 1.241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
16.01.2024 - 15:42,
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Antalya'da ocak ayının ilk 15 gününde engelli park yeri uygulamasını ihlal eden bin 241 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin araçları için ayrılmış park yerlerine herhangi bir engeli olmayan kişilerce yapılan araç parkının önüne geçilebilmesi amacıyla 1-15 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-o Maddesi gereğince bin 241 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Engelli Park Yeri İhlali Yapan 1.241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Engelli Park Yeri İhlali Yapan 1.241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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