Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Antalya'da 18 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 ayrı adrese 84 polisle yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ruhsatsız silah bulundurduğu değerlendirilen şüpheliler ilgili olarak 18 ayrı adrese bu sabah erken saatlerde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 84 görevlinin katıldığı operasyonda; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 7 tüfek, tüfeklere ait çok sayıda kartuş, tehlikeli olarak sınıflandırılan bıçak, 41 gram uyuşturucu madde, 50 tane 2 ayrı uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.