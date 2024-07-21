Antalya'da Eşine Sürpriz Yapmak İçin Aldığı Konteyner Çalındı - Son Dakika
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Antalya'da Eşine Sürpriz Yapmak İçin Aldığı Konteyner Çalındı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Deniz Karagöz, eşine sürpriz yapmak için boya ve badana işlerinden kazandığı parayla aldığı konteynerin çalındığını fark etti. Karagöz, konteynerin içindeki yeni aldığı eşyalarla birlikte çalındığını belirterek polise başvurdu.

21.07.2024 13:04
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Antalya'da eşine sürpriz yapmak için boya ve badana işlerinden kazandığı para ile aldığı kocaman konteyneri yerinde göremeyen adam, hayatının şokunu yaşadı.

İlginç hırsızlık olayı, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Boğazkent Mahallesi'nde inşaat işçisi Deniz Karagöz, boya ve badana işlerinden kazandığı parayla eşine sürpriz yapmak için 1 yıl önce konteyner alıp içini döşedi. Önceki gün sabah saatlerinde konteyneri yerinde göremeyen Karagöz şoke oldu. Deniz Karagöz, "Ben bunu alın terimle kazanıp aldım. Konteyneri kendi malları gibi alıp gitmişler. Eşyalarla birlikte kocaman konteyner gitti" dedi.

Yeni aldığı eşyalarla birlikte çalındı

Yaşanan hırsızlık olayının ardından emniyete giderek şikayetçi olduklarını belirten Deniz Karagöz, "6 senedir Boğazkent'te yaşıyorum. 1 sene oldu, buraya konteyner aldık. Arada piknik yapmaya, oturmaya ve yüzmeye geliyorduk buraya. Geçen gün geldiğimde konteyneri göremedim. Çalınmış, polis ekiplerine başvurduk. Henüz bir haber alamadık. Ben bunu alın terimle kazanıp aldım. Konteyneri kendi malları gibi alıp gitmişler. Konteyner içinde yeni aldığım koltuk takımı ve klima vardı takılacaktı. Eşyalarla birlikte kocaman konteyneri alıp götürmüşler" diye konuştu.

Eşine sürpriz için almış

Eşine sürpriz yapmak için yaptığı badana ve boya işinden kazandığı parayla konteyner aldığını belirten Karagöz, "Yaklaşık 7 aydır badana boya işi yapıyorum. Buradan kazandığım parayla eşime sürpriz hediye olsun diye biriktirdiğim parayla karavan almıştım. Bütün emek çöpe gitti. Tekerleği vardı. Traktörle halata bağlayıp o şekilde götürmüşler. O şekilde duyum aldım. Alan kişi beni duyarsa getirsin. Hiç birbirimizi görmeyelim koysun gitsin. Şikayetçi de olmayacağım. Eğer getirmezse kanımın son damlasına kadar konteyneri bulmak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eşine Sürpriz Yapmak İçin Aldığı Konteyner Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Eşine Sürpriz Yapmak İçin Aldığı Konteyner Çalındı - Son Dakika
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