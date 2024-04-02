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Antalya'da Dedikodu Nedeniyle Cinayet: Zanlı, Tabancayı Çaya Attı - Son Dakika
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Antalya'da Dedikodu Nedeniyle Cinayet: Zanlı, Tabancayı Çaya Attı

Antalya\'da Dedikodu Nedeniyle Cinayet: Zanlı, Tabancayı Çaya Attı

Antalya'nın Kepez ilçesinde İ.S, eski eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği akrabası Cihan Akın Güler'i parkta tabanca ile öldürdü. Zanlı, olayda kullandığı tabancayı çaya attığını söyledi ve polis ekipleri tarafından 1 saat boyunca çayda silah arandı. Ancak silah bulunamayınca zanlı, tabancanın evde olduğunu söyledi.

02.04.2024 15:04  Güncelleme: 15:16
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Antalya'nın Kepez ilçesinde İ.S, eski eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği akrabası Cihan Akın Güler'i parkta tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından ormanlık alanda Cinayet Büro Emirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, olayda kullandığı tabancayı çaya attığını söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerine 1 saat çayda silah arattıran zanlı, daha sonra silahın evde olduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; servis şoförlüğü yapan İ.S (33), eski eşi S.P.S. hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği akrabası Cihan Akın Güler (34) ile parkta buluştu. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

5 el ateş etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 el ateş etti. Sırtından vurulan Güler, kanlar içinde yere yığılırken cinayet zanlısı İ.S suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan Akın Güler Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Cihan Akın Güler hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldıranı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkılarak kaçtığı aracın plakası belirlendi. Cinayet zanlısı İ.S'nin suç aleti silahla beraber 07 NLY 11 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede saldırganın Kepez ormanlık olanda olduğu belirlendi. Bölge Cinayet Büro Amirliği ekipleri İ.S'yi ormanlık alanda yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmek üzere polis otosuna bindirilen katil zanlısı gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz" sorusuna cevap vermezken, "Namus cinayeti olduğu söyleniyor, bu konuda ne söylemek istersiniz" sorusuna ise "Doğrudur" cevabını verdi.

Balık adamlar 1 saat su içerisinde tabanca aradı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri İ.S'nin ifadesinin ardından zanlıyla beraber tabancayı attığı Düden Çayı'na gitti ve zanlı Sever, tabancayı attığı yeri gösterdi. Polis ekipleri silahın nereye düşmüş olabileceğini tespit etmek için suya taş atarak konumunu tespit etmeye çalıştı. Burada dalgıç polisler suya girerek yaklaşık 1 saat kadar tabancayı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ekiplerin, araç içerisinde tekrar tabancayı sorduğu İ.S, tabancanın boşandığı eşi S.P.S.'de olduğunu belirtince ekipler bu sefer de evine gitti. Orada da tabancanın bulunmaması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı Sever'i tekrar emniyete götürdü. İ.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Dedikodu Nedeniyle Cinayet: Zanlı, Tabancayı Çaya Attı - Son Dakika

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