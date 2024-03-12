Antalya'da ev yangınında eşyalar kullanılamaz hale geldi

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Evinin yandığı haberini alınca hayatının şokunu yaşadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, kullanılmayan okula sıçradı. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik ilçesi, Şatırlı Mahallesinde meydana geldi. Evin dışına bırakılan soba kovasından çıktığı belirlenen yangın, önce kullanılmayan okulun çatı kısmına, daha sonra eve eve sıçradı.Dumanları fark eden mahalleli ilk anda kendi çabalarıyla yangına müdahale etmek istedi. Daha sonra İtfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın anında işyerinde olduğunu belirten ev sahibi Adile Hasta, " Yangının nasıl olduğunu bilmiyorum. İşteydim haber geldi, ev yanıyordu. Çocuğumun biri okulda, biri evdeydi. Şuan nelerin yandığını bilemiyorum"diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Köse, " İki çatının arasından başlamış yangın ve sonra büyümüş. Okul kullanılmıyor ama ev kullanılıyor. Daha önce lojman olarak kullanılıyordu. İçindeki eşyaları yanmış. Biz söndürebilir miyiz diye uğraştık ama olmadı" dedi.