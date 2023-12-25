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Antalya'da evsiz vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da evsiz vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gecekondu yakınında bulunan bir barakada çıkan yangın, vatandaşlar tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek barakanın içerisini temizledi ve güvenlik önlemleri aldı.

Antalya\'da evsiz vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
25.12.2023 - 13:28,  Güncelleme: 13:31
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Antalya'da evsiz bir vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın, vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Gecekondu yangını ihbarıyla olay yerine giden ekipler ise, barakanın içerisini temizledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2866 Sokak üzerinde gecekondu yakınında bulunan barakada çıktı. Alınan bilgiye göre; gecekondunun yanından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangının vatandaşlar tarafından çeşme hortumu ile söndürüldüğü görüldü. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı baraka içerisinde temizlik önlem aldı. Ekipler içeride bulunan piknik tüpü ve battaniyeyi dışarı çıkardı. Barakada ise evsiz bir vatandaşın kaldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da evsiz vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da evsiz vatandaşın kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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