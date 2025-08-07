Antalya'da feci kaza: Sürücü ve kardeşi araçta sıkıştı - Son Dakika
Antalya'da feci kaza: Sürücü ve kardeşi araçta sıkıştı

07.08.2025 09:58  Güncelleme: 10:04
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kontrolden çıkan bir araç refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü ve kardeşi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların durumları merak ediliyor.

Antalya'da kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyeye çarpan araç hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar çıkartırken, yanındaki kardeşi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayı haber alarak gelen gençlerin babası, acı içinde araçtan çıkartılmayı bekleyen oğlunu "Bekle alacaklar babam seni, metanetli ol. Bir şeyin yok" sözleriyle, yaralanan sürücü kızını da "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Hiç korkma kızım tamam mı. Her şey geçecek, kardeşini çıkardılar. Eve gideceğiz" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Araçtan çıkartılan yaralı kardeşler, tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı 07 VS 888 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabilirken, araçta bulunan sürücü genç kız ve kardeşi Yunus Emre B. araç içerisinde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araç sürücüsü genç kız bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkartılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Yunus Emre B.'yi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, yaralı genci bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ayakta durmakta güçlük çekti, oğlunu ve kızını sakinleştirmeye çalıştı

Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki gencin babası, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin babası, acı içindeki oğluna "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" diyerek Yunus Emre B.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı genç, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Kardeşimi istiyorum"

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Yunus Emre B.'nin ablası S.B., çimler üzerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini beklerken sürekli olarak kardeşinin durumunu sordu. Hastaneye götürülmek üzere sedye ile ambulansa taşınan genç kız, yanına gelen babasına "Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi çıkartalım eve gidelim" diyerek gözyaşı döktü. Yaralı kızına sarılan baba, "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Kardeşinle beraber gideceksin. Hiç korkma kızım tamam mı. Her şey geçecek, kardeşini çıkardılar. Eve gideceğiz" sözleri ile teselli etmeye çalıştı.

"Çocuklarıma bir şey oldu mu?"

Bu sırada yaralı olarak araçtan çıkartılan çocuklarını gören acılı anne ise, oğlu ve kızının kanlar içindeki halini görünce fenalık geçirdi. Çocuklarının hayatından endişe eden ve eşine "Benim çocuklarıma bir şey oldu mu?" diye soran anneyi vatandaşlar ve eşi sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yapan araçtaki gençlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Zeynel Abidin, "Ben içerideydim, şurada ne olduysa ani bir fren sesi duydum. Hızlı bir şekilde güm diye bir ses geldi. Koşarak geldiğimde kadın ve kardeşi kanlar içerisindeydi. İlk önce kadını çıkardık. Ambulans ve itfaiye geldi ardından" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

