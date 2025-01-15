Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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