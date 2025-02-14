Antalya\'da Geniş Denetim: Motosiklet Hırsızlıklarına Darbe

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Antalya'da yapılan asayiş uygulamasında bin 183 kişi sorgulanırken, 707 motosiklet ve 120 araç ile 33 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet hırsızlıklarını ve motosikletlerin karıştığı suçları azaltmak amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; 87 ekip ve 211 personelin katılımıyla 39 farklı noktada yürütülen denetimlerde aranan 5 kişi yakalanırken, 8 çalıntı, hacizli veya motor şasi numarası kazınmış otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Denetimler kapsamında 3 motosiklet trafikten men edilirken, 127 araç hakkında çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 kişi hakkında "hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA