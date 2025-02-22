Antalya\'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın: 3-4 Milyon TL Zarar

3.Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, işletmeye büyük zarar verdi. Kısa sürede büyüyerek depoyu kullanılamaz hale getiren yangında kimse yaralanmazken depo kiracısı yaklaşık 3-4 milyon TL'lik zarar oluştuğunu söyledi.

Olay, Kepez ilçesi Demirel Mahallesi 1985 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda bugün saat 10.30 sıralarında yaşandı. Deponun yanında bulunan konteynıra da sıçrayan yangın, konteynırı da küle çevirdi. Yangın sırasında depoda kalan Dilaver Akarsu, lavabodan çıktığında yükselen dumanları fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Akarsu, olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek yangını tamamen söndürdü.

"Yaklaşık 3-4 milyon TL zararımız var"

Depoda 10 yıldır kiracı olduğunu belirten Erhan Acar, yangının büyük maddi hasara yol açtığını söyledi. Acar, "Ön tarafa gelirken bir kişinin ateş yakıp kaçtığını söylediler. Alev aldıktan sonra depo tamamen yandı. İçeride büyük kaybımız var. Bakırlarımız ve madeni ürünlerimiz vardı, hepsi eridi. Zararımız yaklaşık 3-4 milyon TL. Bu kasıtlı bir yangın gibi görünüyor. Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz" dedi.

"Dumanları fark edip dışarı çıktım"

Depoda kalan Dilaver Akarsu ise yangın sırasında yaşadığı anları şu sözlerle anlattı: "Burada kalıyordum. Çay koymuştum, lavaboya girdim. Çıktığımda dumanların yükseldiğini gördüm ve hemen dışarı kaçtım. Sonra 112'yi aradım. Kimin yaktığını göremedim, o sırada içerideydim."

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken depo çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle olayın detaylarının ortaya çıkarılması bekleniyor. - ANTALYA