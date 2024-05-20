Antalya\'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim

Antalya'da polis 52 ekip 121 personelle günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 10 işletme ile 4 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanı denetim gerçekleştirdi. 52 ekip 121 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 682 günübirlik konaklama yeri denetlenirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 7 işletmeye "Konaklama kaydı yapmamaktan", 3 işletmeye "Çalışan kaydı yapmamaktan" kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 4 kişiye ise "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
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