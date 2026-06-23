Antalya\'da Hacizli Motosiklet Sahibi 50 Bin TL Ceza Aldı

Antalya'da ihbara giden polis ekibini gören motosiklet sürücüsü, motosikleti bırakıp hızla uzaklaştı. Kontrolde plakasız motosikletin üzerinde haciz bulunduğu, muayene ve sigortasının bulunmadığı belirlendi. Motosiklet sahibine toplam 50 bin TL ceza kesildi.

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3019 Sokak Dostluk Parkı yanında ihbara giden polis ekip aracını gören kimliği belirsiz bir şahıs kullandığı motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinde yapılan kontrolde motosikletin üzerinde haciz bulunduğu, plakasının, muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Motosiklet sahibine plakası olmasına rağmen plaka takmamaktan 46 bin, muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL, sigortasının olmamasından bin 246 TL olmak üzere toplam 49 bin 965 TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA