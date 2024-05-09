Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

09.05.2024 14:50
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yılmaz Y. idaresindeki 07 AUD 138 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan Balkan Caddesi'ne çıkmaya çalışan Ceyda G. idaresindeki 07 BLD 785 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrulan sürücü Ceyda G. ve arkasında yolcu olarak bulunan Sultan Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yararlılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan Sultan Ö. ise ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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