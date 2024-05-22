Antalya\'da Halk Otobüsünden Düşen Kadın Yaralandı

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Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünün kapısından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi giriş kapısı önünde meydana geldi. Hastane önünde bulunan otobüs durağından yolcuları alan Ü.B. kontrolündeki 07 AU 0263 özel halk otobüsü hareket ettikten kısa bir süre sonra yol üzerindeki hız kesici tümsekte yavaşladı. Bu sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve otobüsün durduğunu düşünen N.Y. isimli kadın yolda açık olan ön kapıdan inmek istedi. Dengesini kaybederek düşen N.Y. otobüsün altında kaldı.

Otobüsün ön tekeri N.Y'nin bacaklarının üzerinden geçerken yolcunun araçtan düştüğünü gören sürücü otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. Aracın arka teker hizasında sıkışan N.Y.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelirken, kısa süreli çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan N.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA