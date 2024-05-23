Antalya\'da halk otobüsünden düşen kadın yaralandı

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Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünün kapısından düşen Özbekistan asıllı kadın yaralandı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi giriş kapısı önünde meydana geldi. Hastane önünde bulunan otobüs durağından yolcuları alan Ümit Buğday kontrolündeki 07 AU 0263 özel halk otobüsü hareket ettikten kısa bir süre sonra yol üzerindeki hız kesici tümsekte yavaşladı. Bu sırada araçtaki yolculardan Özbekistan asıllı Nargıza Yuldasheva (42) araç yavaşladığı sırada kapıya yöneldi ve düştü. Otobüsün sağ ön lastiği Yuldashva'nın bacaklarının üzerinden geçerken, yolcunun araçtan düştüğünü gören sürücü otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. Aracın arka teker hizasında sıkışan talihsiz kadın bulunduğu yerden çıkarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelirken, kısa süreli çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Yuldashva ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yuldashva'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA