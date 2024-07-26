Antalya'da Havalı Tüfekle İntihara Teşebbüs - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Havalı Tüfekle İntihara Teşebbüs

Antalya\'da Havalı Tüfekle İntihara Teşebbüs

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, havalı tüfekle intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı ve bilinci kapalı durumda.

26.07.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da küçük demir bilyeler atan havalı tüfek ile intihara kalkışan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde bir şahsın intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler işyerinde kimsenin bulunmaması ve kapısının kilitli olması üzerine yan tarafta bulunan dükkanlardan olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Havalı tüfek ile intihara kalkışmış

Çevredeki esnaf polis ekiplerine olayın yaşanmasının ardından isminin İbrahim Y. olduğu öğrenilen şahsın olay yerine gelen ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri şahsa ulaşabilmek için hastaneye giderken İbrahim Y.'nin havalı olarak tabir edilen ve küçük saçmalar atan tüfek ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Şahsın havalı tüfek ile başına ateş ettiği ve bilincinin kapalı olarak hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Havalı Tüfekle İntihara Teşebbüs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 19:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Havalı Tüfekle İntihara Teşebbüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement