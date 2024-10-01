Antalya'da hırsızlık kovalamasında can pazarı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık kovalamasında can pazarı

Antalya\'da hırsızlık kovalamasında can pazarı

Hırsızlık girişimini önlemek isteyen resepsiyonist, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.

01.10.2024 13:06
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Antalya'da hırsızlık amacıyla bir otelin duvarından içeri girmek isteyen yabancı uyruklu 3 kişiyi kovalayan resepsiyonist yediği yumruk darbesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılar olaydan 4 saat sonra Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, gece saatlerinde iddiaya göre otel duvarından girmek isteyen 3 kişiyi fark eden güvenliklerin bağırması üzerine yan otelde resepsiyonist olarak görev yapan Hilmi Çelik (67) duyduğu sesler üzerine dışarı çıktı. Biri kadın 3 kişinin koşarak araca gittiği gören Çelik, şahısları kovalamaya başladı. Araca binen şahısları durdurmak isteyen Hilmi Çelik ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında arbede yaşandı.

Yumruk darbesi ile yere yığıldı

Yaşasan arbede sırasında Çelik, boksör olduğu iddia edilen Tunus vatandaşı Wassim Taunsi'nin (30) yumruk darbesi ile yere yığıldı. Başını kaldırıma çarpan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Hilmi Çelik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve otopsi işleminin ardından oğlu tarafından teslim alınan Hilmi Çelik'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Serik'e götürüldü.

Jandarma 4 saatte zanlıları yakaladı

Öte yandan olayın zanlıları olan yabancı uyruklu Wassim Taunsi ve beraberindeki biri kadın iki kişi Jandarma ekipleri tarafından olaydan 4 saat sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Tunus vatandaşı Wassim Taunsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taunsi'nin savcılık ifadesinde animatör olarak çalıştıklarını ve iş çıkışı alkollü olduklarını, yanında bulunan arkadaşı ile duvarda barfiks çekmek için iddiaya girdiklerini, hırsızlık amaçları olmadığını söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da hırsızlık kovalamasında can pazarı - Son Dakika

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