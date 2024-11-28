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Antalya'da Huzur Uygulamaları

Antalya\'da Huzur Uygulamaları

Antalya'da yapılan polis denetimlerinde 2,6 bin kişi sorgulandı, 15 araca ceza kesildi.

28.11.2024 14:43
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Antalya'da polis huzur uygulamaları ve çeşitli adreslerde denetimler gerçekleştirdi.

İl genelinde mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, huzur uygulamaları, park, bahçe ve AVM ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, huzur uygulamalarında 2 bin 699 şahıs ile 301 araç ve sürücüsü hakkında sorgulama gerçekleştirirken 15 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı. 164 umuma açık yerin de denetlendiği uygulamalarda, 1 iş yerine kumar suçundan adli ve idari işlem yapılırken, 7 aranan şahsı yakaladı, 4 yoklama kaçağı olduğu tespit edilen şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Park, bahçe ve AVM çevrelerinde yapılan denetimlerde, 137 noktada 5 bin 352 şahıs ile 329 araç ve sürücüsü hakkında sorgulama gerçekleştiren ekipler, 72 umuma açık yeri kontrol etti, 6 yoklama kaçağı olduğu tespit edilen şahıs hakkında işlem yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çevrelerinde yapılan denetimlerde ise toplam 60 kız öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi, 4 bin 821 şahıs, 616 araç ve sürücüsü hakkında yapılan sorgulama sonucu 139 araç ve sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı, 4 şahıs hakkında da idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzur Uygulamaları - Son Dakika

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