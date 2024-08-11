Antalya\'da iki araç çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemal Gürsel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kadir A. idaresindeki 07 BCV 085 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 07 BSY 902 plakalı otomobili sollamaya çalıştığı esnada aynı anda hem 07 BSY 902 plakalı otomobile hem de aynı yönde önünde seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 07 UN 296 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 07 BCV 085 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kadir A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA