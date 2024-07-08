Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu - Son Dakika
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Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu

Antalya'da bir inşaat alanında çıkan yangında, işçilerin kullandığı 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

08.07.2024 17:04
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Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu

5 dakika içinde 6 konteyner küle döndü

ANTALYA - Antalya'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıkması sonucu 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 31102 Sokak üzerinde meydana gelen yangında, inşaat alanında işçilerin kullandığı bir konteyner yanmaya başladı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyürken diğer konteynere de sıçradı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen 6 konteyner küle dönerken, 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

"600 bin TL zarar var"

İnşaat sahasının operatörü olan Yıldırım Başbuğ, "Biz yangını sonradan gördük. Yangın elektrik kontağından çıkıyor, hem sıcakların hem de rüzgarın etkisi ile yangın bütün konteynerleri sardı. Her şey 5 dakika içinde oldu. Şu anda 600 bin TL zarar var. İşçilerin eşyaları, buzdolapları. Makineleri, el aletleri ile birlikte 6 tane konteynerimiz yandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu - Son Dakika
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