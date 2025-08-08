Antalya\'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde köprü inşaatında yüksekten düşüp beyin kanaması geçiren inşaat işçisi Mecit Yazar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Asmaaltı Sokak'ta menfez köprü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan Mecit Yazar (67), bir anda dengesini kaybederek düştü. Talihsiz işçi başını çarpması sonucu ağır yaralanırken, mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yazar, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 67 yaşındaki talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA