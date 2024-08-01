Antalya'da İnşaatta Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Antalya'da İnşaatta Kalp Krizi Sonucu Ölüm

Antalya\'da İnşaatta Kalp Krizi Sonucu Ölüm

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir inşaatta elektrik tesisat işleri yapmak için kalan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahsın bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

01.08.2024 09:25
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Antalya'da elektrik tesisat işlerini yapacağı inşaatta kalan bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şahsın bir gün önce rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 3134 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kemer'den Antalya'ya elektrik tesisat işlerini yapacağı inşaata gelen Vehbi Alabaş'a (68), kısa süre önce telefonla görüştüğü iş arkadaşları ulaşamayınca kaldığı inşaata geldi. Telefonlara cevap vermeyen Alabaş'ı merak eden arkadaşları endişelenerek inşaata geldi. Duvara yaslanmış vaziyette buldukları Alabaş'ın ilk önce kendinden geçtiğini düşünen mesai arkadaşları tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Vehbi Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir gün önce hastaneye kaldırılmış

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşlarının haber vermesi ile Alabaş'ın kızı ve oğlu da inşaata geldi. Vehbi Alabaş'ın KOAH hastası olduğu ve bir gün önce rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Vehbi Alabaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekiplerin çalışmasının ardından cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaatta Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika

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