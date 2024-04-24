Antalya\'da İş Bulma ve Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şüpheliler yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada; suç unsuru olduğu değerlendirilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ile sözleşmelere el konuldu. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA
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