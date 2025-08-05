Antalya\'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yürütülen orman yolu çalışmasında patlatılan dinamitin etkisiyle savrulan kaya parçalarından biri, bölgede görevli bir işçinin ensesine isabet etti. Ağır yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akoluk Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolu yapımı sırasında kontrollü dinamit patlatması yapıldı. Ancak patlama sırasında çevreye saçılan kaya parçalarından biri, işçilerden Hasan Asarlı'nın ensesine isabet etti. Olayı gören işçi arkadaşları hemen Asarlı'nın yardıma koştu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren işçiler, bölgedeki bozuk yol ve zorlu arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin geç ulaşabileceğini düşünerek Asarlı'yı kendi araçlarına alıp yola koyuldu. Kısa süre sonra yolda karşılaştıkları ambulansa teslim edilen yaralı işçi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının bilincinin kapalı olduğu kaydedildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Patlamanın gerçekleştiği alanda henüz kullanılmamış patlamaya hazır dinamitlerin bulunduğunu belirleyen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Muhtemel risklere karşı geniş çaplı önlem alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA