Antalya'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı

Antalya\'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı
05.08.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da dinamit patlatması sırasında bir işçi kayalardan ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yürütülen orman yolu çalışmasında patlatılan dinamitin etkisiyle savrulan kaya parçalarından biri, bölgede görevli bir işçinin ensesine isabet etti. Ağır yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akoluk Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolu yapımı sırasında kontrollü dinamit patlatması yapıldı. Ancak patlama sırasında çevreye saçılan kaya parçalarından biri, işçilerden Hasan Asarlı'nın ensesine isabet etti. Olayı gören işçi arkadaşları hemen Asarlı'nın yardıma koştu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren işçiler, bölgedeki bozuk yol ve zorlu arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin geç ulaşabileceğini düşünerek Asarlı'yı kendi araçlarına alıp yola koyuldu. Kısa süre sonra yolda karşılaştıkları ambulansa teslim edilen yaralı işçi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının bilincinin kapalı olduğu kaydedildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Patlamanın gerçekleştiği alanda henüz kullanılmamış patlamaya hazır dinamitlerin bulunduğunu belirleyen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Muhtemel risklere karşı geniş çaplı önlem alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, Jandarma, Gazipaşa, antalya, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:08
Araştırma 18 ilde yapıldı En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:10
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da İşçi Dinamit Patlamasında Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.