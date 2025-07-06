Antalya\'da İşçi Konteynerinde Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi, D 400 karayolu yanında bulunan plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA