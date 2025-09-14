Antalya'da İşyeri Sahibine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Antalya'da İşyeri Sahibine Silahlı Saldırı

Antalya'da İşyeri Sahibine Silahlı Saldırı
14.09.2025 17:02
Antalya'da tartışma sonrası işyeri sahibi Haluk Altın, müşteri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Antalya'da gece saatlerinde işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışmada yaralanan işletme sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi'nde mangal restoran işletmeciliği yapan Haluk Altın, iddiaya göre gecenin geç saatlerinde gelen Ceyhun B.'yi içeriye almak istemedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, işyeri çalışanları araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sonrası bölgeden ayrılan Ceyhun B. bir süre sonra geri gelerek yanında getirdiği tabanca ile Haluk Altın'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Altın yere yığılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu hayatını kaybetti

Verilen adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Altın ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Ceyhun B. için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ceyhun B. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Haluk Altın'ın 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilirken cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

