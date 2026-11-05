Antalya\'da jandarmanın 21 Ekim-4 Kasım 2026 çalışmasında aranan 585 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince 21 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 585 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin de olduğu bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 21 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, farklı suçlardan aranan toplam 585 kişi yakalandı.Yakalanan şahıslardan 9'unun 10 yıl ve üzeri, 39'unun 5-10 yıl arası, 149'unun ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

JASAT ekiplerinden 6 yakalama

Antalya, Kemer, Manavgat, Serik, Kumluca ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.Yakalanan şahıslardan İ.C.T.'nin kasten yaralama suçundan 10 yıl, R.P.'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 16 yıl 4 ay, Ö.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Ayrıca F.D.'nin silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün, M.S.'nin kasten yaralama suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün, U.Ç.'nin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.