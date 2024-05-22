Antalya'da yapılan operasyonda 210 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da yapılan operasyonda 210 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Antalya\'da yapılan operasyonda 210 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Döşemealtı'nda yapılan aramada 210 kilogram kıyılmış tütün, 590 bin adet doldurulmuş makaron ve 425 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda K.B. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

22.05.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Döşemealtı'nda yapılan aramada 210 kilogram kıyılmış tütün, 590 bin adet doldurulmuş makaron ve 425 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Kanunu'na aykırı olarak Kaçak sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edilen K.B. ve A.K. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 590 bin adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron, 210 kilogram kıyılmış tütün ve 425 bin adet boş makaron ele geçirildi. K.B. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Operasyon, Jandarma, Makaron, Antalya, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yapılan operasyonda 210 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yapılan operasyonda 210 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement