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Antalya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından yapılan baskında bir depoda 4 bin 470 adet puro, 2 bin 209 paket sigara, bin 377 adet elektronik sigara ile 615 adet elektronik ve ısıtmalı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya\'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
16.12.2023 - 15:09,
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Antalya'da jandarma tarafından bir depoya yapılan baskında kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konyaaltı ilçesinde D.S. ve G.Ç. isimli şahıslara ait depoda arama yapıldı. Aramada 4 bin 470 adet puro, 2 bin 209 paket sigara, bin 377 adet elektronik sigara ile 615 adet elektronik ve ısıtmalı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Antalya, Son Dakika

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