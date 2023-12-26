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Antalya'da Kaçak Sigara ve Sahte Alkol Operasyonunda Büyük Miktarda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Sigara ve Sahte Alkol Operasyonunda Büyük Miktarda Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'da polis tarafından yapılan kaçak sigara ve sahte alkol operasyonunda binlerce litre sahte alkol, binlerce paket elektronik sigara kartuşu ve sigara likiti, binlerce adet elektronik sigara, gümrük kaçağı sigaralar, kıyılmış tütün, doldurulmuş sigaralar ve sarma kağıtları ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya\'da Kaçak Sigara ve Sahte Alkol Operasyonunda Büyük Miktarda Malzeme Ele Geçirildi
26.12.2023 - 11:36,
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Antalya'da polis tarafından yapılan kaçak sigara ve sahte alkol operasyonunda çok miktarda alkol ve sigara ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından merkez Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde yapılan çalışmalarda bin 860 litre sahte alkol, bin 850 paket elektronik sigara kartuşu ve 300 adet sigara likiti, 2 bin 200 adet elektronik sigara, 39 bin adet boş makaron, 2 bin 270 adet puro, 2 bin100 paket gümrük kaçağı sigara, 80 kg kıyılmış tütün, 11 bin 200 paket doldurulmuş sigara ve 56 bin sarma kağıdı, bin kg nargile tütünü, 1 adet sigara basım makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 19 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Kaçak Sigara ve Sahte Alkol Operasyonunda Büyük Miktarda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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