Antalya\'da kaçak tütün operasyonunda 400 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlarda 400 kilogram açık kıyılmış tütün ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde şüphelilerin ikametlerinde ve bir işletmede yapılan aramalarda 400 kilogram açık kıyılmış tütün, 233 paket ısıtılmış tütün, 7,5 kilogram nargile tütünü, 36 bin 80 doldurulmuş makaron, 250 paket kaçak sigara, 70 elektronik sigara, 250 paket kaçak ithal tütün ve 100 kutu nargile tütünü ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 elektrikli tütün sarma makinesi bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.