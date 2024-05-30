Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, H.İ.K., Y.P. ve H.T. isimli şahısların iş yerinde ve evlerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 milyon 760 bin dolu makaron, 380 adet elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi ve bin 180 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

30.05.2024 12:04
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; 1 milyon 760 bin dolu makaron ve 180 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; H.İ.K., Y.P. ve H.T. isimli şahısların iş yerinde ve evlerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan arama sonucunda; 1 milyon 760 bin dolu makaron, 380 adet elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi ve bin 180 adet elektronik sigara likidi bulundu. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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