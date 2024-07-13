Antalya'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan ve Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran, v, işyeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ve araçlarında yapılan aramalarda 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat JASAT ekipleri, 2 şüphelinin Manavgat ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran ve ilçede 12 ayrı ev, işyeri ile araçlardan hırsızlık yaptığını tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon yapan ekipler, iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ikamet adresleri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 3,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, bin 880 avro, 295 ABD doları, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin 15 suç kaydı ve 66 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA