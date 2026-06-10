Antalya'da Kamyon Devriği: Tomruklar Yola Saçıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kamyon Devriği: Tomruklar Yola Saçıldı

Antalya\'da Kamyon Devriği: Tomruklar Yola Saçıldı
10.06.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kavşağa giren kamyon yan yattı, tomruklar yola döküldü. Sürücü yara almadı.

Antalya'da kavşağa giren kamyonun yan yatması sonucu aracın kasasında bulunan tomruklar yola saçıldı, kavşaktaki trafik lambası zarar gördü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi, Altınova Bulvarı ile Antalya Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 07 LLP 17 plakalı tomruk yüklü kamyon, yan yattı. Kamyonun devrilmesi sonucu kasasında bulunan tomruklar yola savrulurken, kavşakta bulunan trafik lambasında da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan tomruklar iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kamyon Devriği: Tomruklar Yola Saçıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:00:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Kamyon Devriği: Tomruklar Yola Saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.