Antalya'da Kamyon ve Tır Çarpışması Sonucu Ölümlü Kaza - Son Dakika
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Antalya'da Kamyon ve Tır Çarpışması Sonucu Ölümlü Kaza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü tırla, iş makinesi yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Kazanın ardından hurdaya dönen kamyonun kaldırılma çalışmaları saatlerce sürdü.

10.06.2024 11:45
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü tırla, iş makinesi yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Özgür Şenli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 27 ATS 294 çekici 27 ATS 293 dorse plakalı tır, eski sahil yolu istikametinden D400 Karayolu'na çıkan Özgür Şenli(24) idaresindeki 07 UH 118 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı. Meydana gelen feci kazada, kamyonun kupa kısmı araçtan koparak yola savruldu. Kamyon sürücüsü Özgür Şenli kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgür Şenli, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenli, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç kaza ise çevredeki iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tır ve kamyonun çarpıştığı anlar ve sonrasında yaşananlar anbean görüntülere yansıdı.

Yaşanan kazanın ardından, hurdaya dönen kamyonun yoldan kaldırılma çalışması saatlerce sürdü. İlk olarak kazaya karışan kamyonda yüklü bulunan iş makinesi, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi. Kamyonun kopan kupası, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kamyonun kasa bölümü de olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklenerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın yakıt deposunda ve dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Tırın delinen yakıt deposundan yola akan akaryakıt, karayolları ekiplerinin yola döktüğü kumla kapatıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyon ve Tır Çarpışması Sonucu Ölümlü Kaza - Son Dakika

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