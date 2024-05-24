Antalya'da kamyon yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turiste çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da kamyon yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turiste çarptı

Antalya\'da kamyon yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turiste çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman turiste çarptı. Kazada yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün yol verdiği sırada kamyonun durmayarak çarptığı görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

24.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Asım Karakaya'nın kullandığı 07 L 9370 plakalı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra sahilden kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Dorıs Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı. Kazada ağır yaralanan Alman turist, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Minibüs yol verdi kamyon çarptı

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahil tarafından gelen 3 kişilik turist grubunun yaya geçidine geldiğinde araçların geçmesi için beklediği, yolun sağ tarafından gelen minibüsün durarak yol vermesi üzerine yaya geçidinden geçmeye başladıkları, tam minibüsün önünden geçtiği sırada kamyonun durmayarak Alman kadına çarparak yola fırlattığı görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kamyon yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turiste çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kamyon yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turiste çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement