Antalya\'da Kamyonet Sahibi Tamir Ettirdiği Aracın Ücretini Ödemeden Kayıplara Karıştı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetinin vize işlemleri için sanayiye getiren araç sahibi, iddiaya göre tamir ettirdiği aracın ücretini ödemeden kayıplara karıştı. Üç ayrı esnafa yaklaşık 3 bin 500 TL borcu olan kamyonet sahibinden 15 gündür haber alamayan esnaf, 'dolandırıldık' dedi.

Olay, Serik Sanayi sitesinde 15 gün önce yaşandı. Kimliği belli olmayan iki kişi kamyonetiyle birlikte sanayiye geldi. Aracın muayeneden geçemediğini söyleyen şahıslar, kamyonette yapılması gereken işlemler için oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyle görüştü. Sanayi esnafı aracı tamir ettikten sonra araç sahibine telefonla arayarak bilgi verdi. Aracın sahibi ise ücretini ödemek için geleceğini fakat aracı arkadaşının teslim alacağını söyledi. Araç sahibinin sözüne inanan sanayi esnafı aracı gelen kişiye teslim etti. Araç sahibi ile arkadaşının sanayiye gelme anları ve aracın arkadaşı tarafından teslim alınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Daha önce de aracını tamir ettirdikten sonra ücretini ödemeyenler olduğunu belirten Oto tamircisi Kerim Taş, "Araç sahibi, aracı tamir ettirdikten sonra almaya başkasını gönderdi. Bana, döşemeciye ve kaportacıya para ödemeden gitti. Hatta bana telefon etti, 'Çarşıdayım, gelip para ödeyeceğim' diye. Kamyonetin frenleri, döşemesi ve arka tamponu yapılmış. Benim zararım bin 200 lira. Daha önce benim başıma yine bu tür olaylar çok geldi. İnsanlara güvendiğim için başıma bunlar geliyor. Araç sabah geldi, 'Kamyonetin frenleri yapılacak. Sen beni tanıdın mı?' dedi. Ben de tanıyamadığımı söyledim. Aracın işi bittikten sonra başkasını gönderdi. Telefonla konuştuğumuz vakit, 'Çarşıdayım, 1 saat sonra geleceğim, paranızı ödeyeceğim. Sen gelen kişiye arabayı ver' dedi. Fakat gelmedi üçümüzde dolandırıldık" dedi.

Yaşadığı olay sonrası paradan çok emeklerinin boşa gittiğini belirten döşeme ustası Durmuş Şahin, "Araç sahibi sabah geldi, bize iş verdi. İşlerini yaptık, tanımadığım kişilerdi. Herkese kimliğini soramıyoruz, paranız peşin mi? diyemiyoruz. Biz de işlerini yaptık. Daha sonra araç sahibini aradığımızda, 'Yolda gelmek üzere olduğunu, sanayi kavşağında ışıklarda olduğunu' söyledi. Aradan 15 gün geçti daha hala gelecek. Şu anda telefonları kapalı. Biz parasında değiliz. Neden böyle bir işe kalkıştığını anlayamıyoruz. Bize dese ki, 'şu an paramız yok' belki biz para da almayacağız. Zaten biz bütün müşterilerimize fedakarlığımızı yapıyoruz. Sadece emek gidiyor, başka bir şey değil, yazıklar olsun" diye konuştu.

Yapılan hareketin çok zorlarına gittiğini anlatan Kaporta ustası Ali Gündoğdu ise, "Döşemeci Durmuş ustam aracı bana getirdi. 'Aracın vizeden kaldığını, yapılması için birkaç işlem olduğunu' söyledi. Ben de 'Tamam yapalım' dedim. Araç sahipleri fiyatını sorduklarında 'Şu anda belli olmaz' dedim ve gittiler. Ben gereken işlerini yaptım ve Durmuş ustama teslim ettim ve bir daha araç sahiplerini görmedim. Aracı yaptırıp kaçtılar. Biz bunun para kısmında değiliz ama insanlık öldü mü? Biz birkaç gün sonra geleceğiz. Yanımızda para yok deseler, anlayış gösteririz. Sonuçta biz de insanız ama bunu dememeleri zorumuza gitti" şeklinde konuştu. - ANTALYA