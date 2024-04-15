Antalya\'da kamyonetin altına giren genç sürücü hayatta kaldı

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Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Kamyon şoförünün refleksiyle hayatta kaldı

Motosikletinin savrulması ile kamyonetin altına giren genç sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Eşi Ummu Kaymaz:

"Çocuğa bir şey oldu diye çok korktum. Benim eşim 50 yıldır kamyon şoförüdür"

ANTALYA - Antalya'da motosikletinin kontrolünü kaybettikten sonra savrulan Recep Gün (30), arkasından gelen kamyonetin altında kaldı. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan gencin durumu adeta yürekleri ağza getirdi. Kazada gencin 50 yıllık kamyon sürücüsü olduğu öğrenilen Zeki Kaymaz'ın hızlı refleksi ile hayatta kaldığı öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Recep Gün (30), idaresinde bulunan 07 MBY 166 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak yerde sürüklendi. Bu sırada motosikletten savrulan sürücü arkasından gelen Zeki Kaymaz kontrolündeki 07 AJT 757 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa surede gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında yüzüstü yatan yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Kamyonetin yüksek olması dolayısı ile adeta hayatta kalan genç, kamyonetin ittirilmesiyle çıkarıldı. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan kazada kamyonet sürücüsünün hızlı manevrasının hayat kurtardığı görüldü. Motosiklet sürücünün önüne düşer düşmez frene basan sürücü Zeki Kaymaz, adeta gencin hayatını kurtardı.

Kazayı anlatan Zeki Kaymaz, "Önce bir ticari araba geçiyordu, motosiklet sanırım ona vurdu. Daha sonra motosiklet takla attı, benim önüme duştu. Ben kurtarmak için elimden geleni yaptım. 50 yıllık sürücüyüm" dedi.

Eşi Ummu Kaymaz ise, "Biz seyir halinde geliyorduk, daha sonra motosiklet bir anda kaydı. Ben de eşime hemen durmasını söyledim. Ben der demez arabanın altına girdi. Biz çarpmadık, fren sıktık. Çocuğa bir şey oldu diye çok korktum. Benim eşim 50 yıldır kamyon şoförüdür" sözlerine yer verdi.