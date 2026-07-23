Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu

Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu
23.07.2026 10:25  Güncelleme: 10:37
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kanalda günlerdir inleme sesi duyulan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kamışların arasından kurtarıldı. Açlıktan bitkin düşen hayvanı gören genç kadın, köpeğe sarılarak gözyaşı döktü ve bakımını üstlendi.

Antalya'da bir kanaldan günlerdir köpek inlemesi geldiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kamışların arasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Açlıktan bitkin düştüğü gözlenen köpeği karşısında gören ve ihbarda bulunan genç kadın, hayvana sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bulunan Çoraklama Kanalı'nda meydana geldi. Kanal çevresinden sürekli köpek inlemesi duyulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, kanalın yakınında bulunan bir işletmede güvenlik görevlisi ve muhasebe çalışanı olarak görev yapan genç kadından bilgi aldı. Köpeğin 2-3 gündür kanaldan gelen inleme seslerini duyduklarını belirtmeleri üzerine ekipler, hayvanın yerini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Kanala giren itfaiye görevlileri, yoğun kamışların arasında arama yaptı. Kısa sürede köpeğin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, mahsur kalan beyaz renkli köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpeğe sarılıp gözyaşı döktü

Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü gözlenen köpeği karşısında gören muhasebe çalışanı genç kadın, büyük sevinç yaşadı. Kurtarılan köpeğe sarılan genç kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Köpeğe olay yerinde su ve mama verilirken, genç kadın veteriner hekimle irtibata geçerek yardım istedi. Köpeğin bakımını üstleneceğini ve tedavisini yaptıracağını belirten genç kadın, "Çok güzel bir canı kurtardık. Çok mutluyum, baksana şu güzelliğe. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Manavgat, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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