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Antalya'da Kanser Tedavisi Gören Kişi, Araç İçerisinde Ölü Bulundu

Antalya\'da Kanser Tedavisi Gören Kişi, Araç İçerisinde Ölü Bulundu

Antalya'da kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71), tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Paktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

01.09.2024 15:17
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Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişinin 48 JA 683 plakalı araç içerisinde kilitli kaldığı ve hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç kapısının açık olması üzerine itfaiye ekipleri normale dönerken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette olan ve isminin Ünal Emin Paktaş (71) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Paktaş'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Bu sırada çevre apartmanların camları ve çatılarından vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını inceledi. Paktaş'ın kanser tedavisi gördüğü ve 30 Ağustos tarihinde Finike'den Antalya'ya tedavi için geldiği öğrenildi. Paktaş'ın 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Paktaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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