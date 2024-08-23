Antalya\'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Manavgat İlçe J.K.lığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, A.A. isimli şahsın "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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